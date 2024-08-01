نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيسكوف: لم يتم الاتفاق بعد على موعد زيارة بوتين لتركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين لتركيا تم الإعداد لها منذ فترة طويلة، وكل ما تبقى هو الاتفاق على المواعيد عبر القنوات الدبلوماسية.

وقال في مقابلة مع إذاعة "كومسومولسكايا برافدا": "لقد تم الإعداد لهذه الرحلة منذ فترة طويلة. لدينا بالفعل الكثير من القضايا على جدول الأعمال. كل ما تبقى في الواقع هو الاتفاق على مواعيد رحلة العمل عبر القنوات الدبلوماسية".

وكان قد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أثناء مباحثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا أنه يتوقع زيارة بوتين لتركيا في المستقبل القريب.

وقال أردوغان لبوتين: "بلدانا قويان ويتعززان ونرغب بالاستمرار في هذا النهج التنموي بين روسيا وتركيا".

وأعلن مكتب الرئاسة التركية أن موعد زيارة الرئيس فلاديمير بوتين لتركيا لم يتحدد بعد، وكان قد أوضح دميتري بيسكوف أنه لم يتحدد بعد موعد معين للقاء الزعيمين وأن التنسيق بهذا الصدد يتم عبر القنوات الدبلوماسية