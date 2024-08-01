العالم اليوم - أسهم أوروبا تهبط أكثر من 1% وسط موجة بيع في قطاع البنوك

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 أغسطس 2024 09:24 مساءً - أغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي على انخفاض بأكثر من واحد بالمئة، الخميس، وسط موجة بيع لأسهم قطاع البنوك بعد أن خفض بنك "سوسيتيه جنرال" توقعاته لمستهدفات رئيسية في قسم التجزئة بفرنسا، علاوة على تخفيض بنك إنجلترا المركزي لسعر الفائدة.

تحركات الأسهم

وأغلق المؤشر ستوكس 600 على انخفاض 1.2 بالمئة بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة.

وهبط المؤشر الفرعي لقطاع البنوك 4.5 بالمئة، وهو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ مارس 2023 حينما تأثر القطاع بانهيار كريدي سويس ومخاوف بشأن استقرار بنوك أميركية.

وخسر سهم سوسيتيه جنرال نحو تسعة بالمئة بعد أن خفض البنك توقعاته للدخل الصافي المحقق من الفائدة في قطاع التجزئة الفرنسي، وهو ما طغى على نتائج الربع الثاني من العام.

وانخفض المؤشر الإيطالي الذي تهيمن عليه أسهم البنوك 2.7 بالمئة، كما تراجع المؤشر الإسباني 1.9 بالمئة.

وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة من أعلى مستوى في 16 عاما بعد تصويت متقارب من صناع السياسات الذين انقسموا حول ما إذا كانت الضغوط التضخمية قد تراجعت بدرجة كافية.

وهبط المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني للأسهم القيادية واحدا بالمئة، مع انخفاض سهم إتش.إس.بي.سي 6.5 بالمئة.

وتراجع المؤشر الألماني 2.3 بالمئة.