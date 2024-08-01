العالم اليوم - العراق.. السوداني يوجّه باليقظة للمستجدات الأمنية الطارئة

انتم الان تتابعون خبر العراق.. السوداني يوجّه باليقظة للمستجدات الأمنية الطارئة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 أغسطس 2024 09:24 مساءً - أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، الخميس، زيارة إلى مقر قيادة عمليات بغداد، حيث اطلع على تفاصيل الخطط الأمنية وسير العمل الأمني.

وأكد السوداني، خلال الزيارة، على "ضرورة اليقظة والجاهزية الدائمة للمستجدات الأمنية الطارئة، وكذلك رفع مستوى التنسيق الاستخباري والمعلوماتي بين الأجهزة الأمنية في قواطع العمليات، وتحديث الخطط الأمنية".

كما دعا إلى "الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة في تحقيق الاستقرار الأمني الداعم لخطط الحكومة للاستمرار بتقديم الخدمات وإقامة المشاريع التنموية الشاملة".

وشدد السوداني على "أهمية تكثيف قدرة المعالجة السريعة للتحديات الأمنية"، مؤكدا "وجوب مراعاة المنتسبين، وتوفير كل وسائل الدعم لهم، بما يمكنهم من أداء الواجب على أكمل وجه، وكذلك مراعاة التعامل مع المواطنين وفق القانون والدستور، وبما يحفظ هيبة الدولة".