العالم اليوم - موريتانيا.. الغزواني يؤدي اليمين ويعد بمحاربة الفساد

انتم الان تتابعون خبر موريتانيا.. الغزواني يؤدي اليمين ويعد بمحاربة الفساد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 أغسطس 2024 10:21 مساءً - أدى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الخميس، اليمين الدستورية لولاية ثانية من خمس سنوات وتعهد بـ"محاربة بلا هوادة لسوء الإدارة والفساد"، وذلك خلال حفل في نواكشوط بحضور عدة وفود أجنبية.

وقال الغزواني، في قصر "المرابطون" بضاحية العاصمة إن المعركة ضد الفساد "ستكون مسؤوليتنا جميعا، الإدارة والقضاء والمجتمع المدني والصحافة. إنها معركة تبدأ بالتغلب على المقاومة التي تعارض ذلك".

وشكر الرئيس للموريتانيين إعادة انتخابه.

وأكد مجددا التزامه بـ"بذل كل ما في وسعه للارتقاء إلى مستوى تطلعاتهم وتحقيق آمالهم"، في خطاب تنصيبه بحضور ستة رؤساء دول إفريقية.

وفاز محمد ولد الشيخ الغزواني في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 30 يونيو من الدورة الأولى بنسبة 56,12 في المئة من الأصوات.

وسيقود الغزواني، البالغ 67 عاما، والذي انتخب في الدورة الأولى عام 2019، هذه الدولة لولاية من خمس سنوات.