العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد أكبر قادة حركة الجهاد

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 أغسطس 2024 10:25 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن أحد أكبر قادة حركة الجهاد قتل في غارة جوية على قطاع غزة.

وقال الجيش إن القتيل هو محمد الجعبري، نائب رئيس وحدة تصنيع الأسلحة في حركة الجهاد المسؤول عن تمويل الوحدة.

وذكر الجيش أن الجعبري "كان مكلفا بإنتاج الأسلحة لحركة الجهاد شمالي قطاع غزة، وتوزيع الرواتب والأموال على أعضاء الحركة، ولعب دورا نشطا في محاولة استعادة قدراتها على إنتاج الصواريخ والبنية التحتية".

وتزيد إسرائيل ضغطها العسكري في الحرب مؤخرا، وفي هجوم منسوب إليها قتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع أسفرت منذ 7 أكتوبر عن مقتل ما يقرب من 40 ألف فلسطيني.

كما أدت الحرب إلى نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتسببت في أزمة جوع، وقادت إلى اتهام إسرائيل بالضلوع في إبادة جماعية وهي اتهامات تنفيها إسرائيل.