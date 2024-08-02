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أحمد جودة - القاهرة - علق الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري الحالي للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب على قصة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف التي أثارت جدلا واسعا منذ ظهورها في أولمبياد باريس 2024.

"أود أن أتابعك".. ترامب يعلق على قصة الملاكمة الجزائرية المثيرة للجدل

ونشر ترامب عبر حسابه في منصة "إكس" صورة لإيمان مع تعليق: "هل توافق على منع المتحولين جنسيا من ممارسة الرياضة النسائية؟". مضيفا: "نعم أم لا؟ إذا كانت الإجابة بنعم، أود أن أتابعك".

ويأتي منشور ترامب بعد ليلة حامية من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي إثر انسحاب الملاكمة الإيطالية أنجيلا كاريني من النزال الذي جمعها أمس الخميس، مع الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، التي عرفتها الصحافة الغربية بـ "ثنائية الجنس"، بعد مرور 46 ثانية فقط من البداية، بسبب تعرضها لضربات موجعة.

من جهتها، أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية بيانا يدين المضايقات التي تعرضت لها الملاكمتان الجزائرية إيمان خليف والتايوانية لين يو تينج، أثناء مشاركتهما في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024.

وأكدت اللجنة الأولمبية سلامة مشاركتهما وسوء إجراءات اتحاد الملاكمة الدولي، غير المعترف به في الوقت الحالي، في التعامل مع ملف استبعادهما من بطولة العالم