العالم اليوم - "مذاق غريب" لمياه السين.. سبّاحة أولمبية تروي تجربة مريرة

انتم الان تتابعون خبر "مذاق غريب" لمياه السين.. سبّاحة أولمبية تروي تجربة مريرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 أغسطس 2024 11:22 صباحاً - شاركت لاعبة الترياتلون (الثلاثي) البلجيكية جوليان فيرميولين تجربتها في السباحة عبر نهر السين، خلال أولمبياد باربس 2024.

وقالت فيرميلين إنها شعرت بـ"أشياء غريبة" في الماء أثناء سباحتها لمسافة 1500 متر في النهر الفرنسي الشهير، في بداية سباق الثلاثي النسائي، الأربعاء.

وأضافت: "أثناء السباحة تحت جسر، شعرت ورأيت أشياء لا ينبغي لنا أن نفكر فيها كثيرا. دخلت كمية كبيرة من الماء داخل فمي أثناء السباحة وكنت قلقة على صحتي".

وتابعت: "سنعرف ما إذا كنت مريضة أم لا. بالطبع لا يشبه مذاق الماء كوكاكولا أو سبرايت".

وتشمل منافسات الثلاثي 3 سباقات في السباحة والركض وركوب الدراجات.

وفي يونيو، وجدت الاختبارات أن مستوى بكتيريا الإشريكية القولونية في ماء نهر السين كان أعلى بـ10 مرات من المستويات المقبولة.

وتسبب الإشريكية القولونية الإسهال والتهابات المسالك البولية والالتهاب الرئوي والإنتان.

وانتقدت فيرميلين منظمي الحدث العالمي، قائلة: "كان نهر السين متسخا لمدة 100 عام، لذا لا يمكنهم القول إن سلامة الرياضيين تشكل أولوية. هذا هراء".

وفي 17 يوليو، سبحت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو في السين برفقة كبير منظمي باريس 2024 توني إستانغيه، للتأكيد على أن النهر أصبح الآن نظيفا بما فيه الكفاية لاستضافة منافسات السباحة في الهواء الطلق، خلال الألعاب الأولمبية التي تحتضنها العاصمة الفرنسية حتى 11 أغسطس.

وأنفقت السلطات الفرنسية 1.4 مليار يورو (1.5 مليار دولار) في العقد الماضي لمحاولة تنظيف نهر السين، من خلال تحسين نظام الصرف الصحي في باريس، فضلا عن بناء مرافق جديدة لمعالجة المياه وتخزينها.