بايدن ينسى الحشمة في نصيحة لابنة سجينة أفرجت عنها روسيا

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أحمد جودة - القاهرة - خرج الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا عن أصول الحياء عندما تحدث أمام الحضور مع طفلة ألسو كورماشوفا إحدى المفرج عنهم في روسيا بموجب صفقة للتبادل يوم أمس، وأحرج الطفلة البالغة 12 عاما.

ورغم أن الطفلة لم تستوعب بالضبط ما قد يقصده بايدن من كلامه هذا، إلا أن الخجل ظهر على محياها وهي تقف إلى جانبه على المنبر في حفل استقبال السجناء المفرج عنهم من السجون الروسية.

وتحدث بايدن للطفلة البالغة من العمر 12 عاما ناصحا إياها بعدم الشروع في علاقات جدية مع الرجال حتى تبلغ سن الـ30 من عمرها.

وكتب أحد المتابعين: "ما خطب هذا الرجل؟ إنه لا يفهم ما معنى الحشمة: فهو يشتمُ الأطفال، ويستحم مع ابنته المراهقة".

وقال آخر: "قد تكون هذه هي المرة الأولى التي لم يشتمُ فيها فتاة".

وأضاف متابع: "سوف يتم إنقاذ العديد من الأطفال من التعرض للشتم بمجرد أن يغادر هذا الرجل منصبه".

يشار إلى أن بايدن سبق وقدم هذه النصيحة لفتاة مراهقة، وعرضها لإحراج شديد