نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركيا تعاقب "إنستجرام" بسبب هنية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تركيا "بي تي كيه"، الجمعة، حجب منصة "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، دون تحديد مدة الحجب.

جاءت هذه الخطوة بعد تصريحات لرئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، الأربعاء، انتقد فيها المنصة بسبب ما وصفه بقرارها منع منشورات التعازي في مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وقال ألتون على منصة "إكس": "إنها رقابة بكل بساطة"، مضيفا أن "إنستغرام" لم تعز قرارها إلى أي انتهاك للسياسة.

لم تدل شركة "ميتا"، الشركة الأم للمنصة، بأي تعليق بعد سواء على الحجب أو تصريحات ألتون.

نشرت الهيئة التركية القرار الصادر في الثاني من أغسطس على موقعها الإلكتروني.



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اتهم رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الخميس، شركة "ميتا" بالجُبن، بعد حذف منشور له على منصة "فيسبوك" بشأن اغتيال هنية. ونشر إبراهيم مقطع فيديو لاتصال هاتفي مع قيادي في حماس لتقديم التعازي في وفاة هنية، لكنه حذف لاحقًا.

أكدت وزارة الاتصالات في ماليزيًا، أنها ستتناول القضية في مؤتمر صحفي، وسبق أن قدمت ماليزيا شكوى ضد "ميتا" بسبب حذف محتوى، بما في ذلك تغطية إعلامية لاجتماع رئيس الوزراء مع هنية، والتي تمت استعادتها لاحقًا.