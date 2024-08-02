عاجل - مباشر الآن.. شاهد مراسم تشييع إسماعيل هنية في الدوحة

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أحمد جودة - القاهرة - بدأت مراسم تشييع جثمان إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في العاصمة القطرية الدوحة.

وتشهد مراسم التشييع كلمات لعدد من الشخصيات المشاركة، قبل أن يتم نقل الجثمان إلى مقبرة الإمام المؤسس بلوسيل.

وستقتصر إجراءات الدفن على الدائرة الضيقة المقربة من عائلة إسماعيل هنية حرصا على مشاعر العائلة.

وكان عشرات الآلاف من المصلين وصلوا إلى مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة للمشاركة في مراسم تشييع هنية بعد صلاة الجمعة، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل.

بث مباشر الآن.. شاهد مراسم تشييع إسماعيل هنية في الدوحة

وأمس الخميس، وصل جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى الدوحة قادما من إيران.

وكانت العاصمة الإيرانية قد شهدت أمس مراسم تشييع لرئيس المكتب السياسي لحماس بحضور رسمي وشعبي بعد اغتياله في مقر إقامته.

وصباح أول أمس الأربعاء، أعلنت حماس استشهاد هنية في "غارة صهيونية" استهدفت مقر إقامته بطهران غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.