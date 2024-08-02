العالم اليوم - إسرائيل تفتح الملاجئ في مدن عدة تحسبا لرد إيران

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 أغسطس 2024 02:22 مساءً - فتحت السلطات المحلية بعدة مدن في إسرائيل الملاجئ، على وقع تهديدات إيران بشن هجوم "وشيك"، حسبما قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الجمعة.

وذكرت الصحيفة أن السلطات شرعت، صباح الجمعة، في فتح الملاجئ في عدد من مناطق البلاد، مثل تل أبيب وشارون وروش هاعين وكريات أونو.

وأوضح المصدر أن افتتاح الملاجئ يأتي استعدادا لأي سيناريو قد يحدث في الأيام المقبلة، خاصة في ظل التهديدات الإيرانية المتواصلة بالرد على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

وفي إطار الإجراءات التحضيرية، تم كذلك إجراء تمرين تدريبي في غرفة عمليات نجمة داوود الحمراء، الخدمة الطبية الرسمية في إسرائيل.

كما شمل تمرين آخر عمليات التبرع بالدم في حالات الطوارئ.

وتأتي هذه التطورات وسط توقعات بأن تشن إيران، بشكل مباشر أو عبر أذرعها في الشرق الأوسط، هجمات على إسرائيل.

والهجوم الإيراني سيكون ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والقيادي في حزب الله فؤاد شكر الذي قُتل إثر غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، فضلا عن الإعلان الإسرائيلي عن مقتل قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية نقلت عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن القادة العسكريين الإيرانيين "يفكرون في هجوم مشترك بطائرات مسيّرة وصواريخ"، على أهداف عسكرية في محيط تل أبيب وحيفا، لكنهم سيحرصون على تجنب الضربات على أهداف مدنية.