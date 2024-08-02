العالم اليوم - ضغوط قطاع الطاقة تهبط بأرباح "شيفرون" في الربع الثاني

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 أغسطس 2024 03:24 مساءً - تباطأت أرباح شركة "شيفرون" خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وجاءت نتائج الشركة الأميركية، الجمعة، دون تقديرات "وول ستريت" بسبب الضغوط على مستوى الصناعة، من انخفاض هوامش التكرير و تأثر أسعار الغاز الطبيعي، مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبة 1.5 بالمئة في تداولات ما قبل السوق.

وبلغت أرباح "شيفرون" 4.4 مليار دولار، أو 2.43 دولار للسهم، في الربع، مقارنة بـ 6 مليارات دولار قبل عام.

وأعلنت عن أرباح معدلة بلغت 4.7 مليار دولار، أو 2.55 دولار للسهم، مقارنة بأرباح معدلة بلغت 5.8 مليار دولار، أو 3.08 دولار للسهم، في الربع الثاني من عام 2023.

توقع محللو وول ستريت أرباحًا للسهم تبلغ 2.93 دولارًا.

وانخفضت الأرباح من ضخ النفط والغاز بنسبة 9.4 بالمئة عن العام السابق، كما انخفضت الأرباح من إنتاج البنزين والمواد الكيميائية بنحو 60 بالمئة إلى 597 مليون دولار.

وحذرت الشركة في وقت سابق من أن إنتاج النفط هذا الربع سينخفض، ​​وأن التكرير سيعاني من عمليات إعادة التشغيل في مصفاتين في كاليفورنيا.

وكانت هوامش التكرير ضعيفة على مستوى العالم، مما أضر بشركات النفط الكبرى الأخرى.

قال الرئيس التنفيذي للشركة، مايك ويرث: "على الرغم من توقف التشغيل الأخير والهوامش الأضعف، فإننا نظل على استعداد لتحقيق نمو كبير في الأرباح والتدفقات النقدية على المدى الطويل".