العالم اليوم - أرباح "إكسون موبيل" تفوق التوقعات وتتجاوز 9 مليارات دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 أغسطس 2024 04:21 مساءً - ارتفعت أرباح شركة "إكسون موبيل" بأفضل من المتوقع خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأعلنت الشركة، الجمعة، أن أرباحها بلغت 9.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام، وذلك استناداً إلى ارتفاع أسعار النفط ومكاسب الحجم من شرائها هذا العام لشركة النفط الصخري "بايونير ناتشورال ريسورسز"

وحققت "إكسون موبيل" ربحاً بلغ 2.14 دولار للسهم، وهو ما تجاوز تقديرات المحللين على أساس مكاسب إنتاج النفط والأسعار التي عوضت ضعف التكرير.

وعكست النتائج أرباحاً تفوقت على منافسيها "بي بي" و"شل" و"كونوكو فيليبس".

وقالت كاثرين ميكيلز، المديرة المالية للشركة، إن ارتفاع الأرباح "كان مدفوعاً بالإنتاج القياسي في غيانا وفي حوض بيرميان"، والذي عوض انخفاض أسعار الغاز الطبيعي والوقود.

وبلغ صافي الدخل 9.24 مليار دولار، ارتفاعاً من 7.88 مليار دولار قبل عام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار النفط ومكاسب بيع الأصول التي عوضت ضعف أرباح التكرير.

وصعدت الأسهم بنسبة 1.3 بالمئة في تعاملات ما قبل السوق من 116.95 دولار يوم الخميس.