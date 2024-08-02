العالم اليوم - قائد الحرس الثوري يتوعد إسرائيل بـ"الانتقام الصعب والحتمي"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 أغسطس 2024 05:18 مساءً - قدم قائد الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، التعازي للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في مقتل القائد بالمليشيا اللبنانية فؤاد شكر، متوعدا بالانتقام له.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي تقدم في بيان بالتعازي لحسن نصر الله في وفاة شكر وأكد أن الانتقام له أمر حتمي.

وأضاف البيان: "على أعداء الأمة الإسلامية، وخاصة العصابة الإجرامية والإرهابية الصهيونية، وقتلة المظلومين من نساء وأطفال ورجال غزة وداعميهم، أن ينتظروا الغضب المقدس، والانتقام الصعب والحتمي (..)".

وكانت إسرائيل قد أعلنت، الثلاثاء، مقتل شكر وحملته مسؤولية الهجوم الصاروخي على مجدل شمس في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل 12 شخصا.

ومساء الأربعاء، أكد حزب الله مقتل القائد العسكري في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان نصر الله تعهد في كلمة له، الخميس، بأن الحزب سيرد على اغتيال فؤاد شكر، مؤكدا أن "الرد سيكون حقيقيا وليس شكليا".