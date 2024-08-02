نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: المفاوضات مستمرة مع روسيا لاستكمال تبادل السجناء والمعتقلين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي بأن الولايات المتحدة تواصل المفاوضات مع روسيا لاستكمال تبادل المعتقلين والسجناء بين البلدين.

وردا على سؤال حول أسباب عدم شمول صفقة التبادل الأخيرة الموظف السابق بالسفارة الأمريكية مارك فوغيل المدان في روسيا بتهريب المخدرات، قال كيربي: "حتى مع الأخذ في الاعتبار أننا لم ننجح في إعادة فوغيل، لكننا عرفنا كثيرا عن الموقف الروسي منه ومن قضيته. نأمل أن نتمكن من استعادته عبر المفاوضات الجارية. وفي حقيقة الأمر نجري هذه المفاوضات الآن".

وأعلن الأمن الفدرالي الروسي أمس الخميس عودة 10 مواطنين روس بينهم طفلان كانوا محتجزين في دول "الناتو" بتهم التعاون مع الاستخبارات الروسية.

وفي المقابل أطلقت روسيا سراح 16 محكوما بينهم أمريكيون وألمان وروس مأجورون، تجسسوا لصالح واشنطن.

وسبق ذلك توقيع الرئيس فلاديمير بوتين مراسيم العفو عن المشمولين بالتبادل.