نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دمشق تنفي فرض رسوم على دخول اللبنانيين الأراضي السورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت السفارة السورية في بيروت ما تداولته مواقع إعلامية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي حول فرض السلطات السورية رسوما على دخول اللبنانيين الأراضي السورية.

وقالت السفارة في بيان على منصة "فيسبوك": إن هذا الخبر غير صحيح بالمطلق، ولم يطرأ أي تعديل على إجراءات دخول المواطنين اللبنانيين إلى سوريا".

وأكدت السفارة أن أي قرار يصدر بهذا الشأن أو غيره سينشر بالوسائل الرسمية حصرا، ومن ضمنها الصفحة الرسمية للسفارة السورية في بيروت.

وفي سياق متصل بالأحداث في المنطقة، قال وزير خارجية لبنان عبد الله بو حبيب، خلال اجتماع مجلس الأمن، أواسط يوليو الماضي، إن أي حرب ستكون مزلزلة للشرق الأوسط برمته وعابرة للجغرافيا، موضحا أنها ستؤدي إلى أزمة نزوح جديدة لن تسلم منها أوروبا.