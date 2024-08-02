نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صافرات الإنذار تدوي في مدينة كريات ملاخي الإسرائيلية بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة RT اليوم الجمعة بدوي صافرات الإنذار في منطقة كريات ملاخي بإسرائيل، مؤكدة سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة بالمنطقة.

وأشارت المراسلة إلى أن الإنذارات في منطقة كريات ملاخي جاءت نتيجة لرصد إطلاق قذيفة صاروخية من جنوب قطاع غزة، سقطت في منطقة مفتوحة بالمنطقة.

وإطلاق هذا الصاروخ يأتي في وقت تترقب فيه إسرائيل ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران - في حين أن تل أبيب لم تتبنّ العملية- مع استمرار الفصائل الفلسطينية في غزة بعملياتها ضد الجيش الإسرائيلي المتوغل في القطاع.

هذا وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها في قطاع غزة ما يؤدي إلى وقوع المزيد من القتلى والجرحى.

وفي المعطيات الميدانية لليوم الجمعة، أفاد مراسل RT بوقوع إصابات جراء قصف القوات الإسرائيلية لمجموعة من المواطنين شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

وأكد مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي شرق مخيم المغازي وسط غزة.

كما أشار إلى انتشال جثة طفلة و4 جرحى من منزل لعائلة "السوافيري" قصفته القوات الإسرائيلية في منطقة الزيتون جنوبي مدينة غزة.

هذا وقامت آليات الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار شرق جسر وادي غزة شمال مخيم البريج وسط القطاع.

وشهدت المناطق الشرقية من مخيم جباليا شرقي القطاع وحي الصبرة جنوبي مدينة غزة، قصفا إسرائيليا عنيفا.

واستهدف سلاح المدفعية الإسرائيلية محيط شارع 8 والكلية الجامعية جنوب غرب مدينة غزة، بالإضافة إلى مقتل 4 أشخاص وجرح آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة بربخ بالقرب من دوار أبو حميد وسط خان يونس.

من جهته، قال الدفاع المدني بغزة: "ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تتواجد بمنطقة تل الهوا محيط الكلية الجامعية وعلى امتداد شارع 8. نحذر الأهالي من الذهاب إلى هذه المناطق حتى لا يعرضوا حياتهم للخطر".