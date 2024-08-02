نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: هاريس حلت محل بايدن في السباق الرئاسي نتيجة انقلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب بأن نائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس حلت محل رئيس الدولة جو بايدن في السباق الانتخابي نتيجة انقلاب.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "لقد كان انقلابا للإطاحة بالرئيس، فكروا في الأمر. لقد حصل على 14 مليون صوت (في الانتخابات التمهيدية)، وقام بحملة لمدة عام وفاز بها ثم طردوه. قالوا إما أن ترحل الآن أو سنفعل ذلك بالطريقة الصعبة".

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق أن "هاريس مرشح فاشل، ووسائل الإعلام تحاول الآن صنع مارغريت تاتشر (المرأة الحديدية) منها".

وأكد ترامب أن "الحماس لها متزايد تماما كما هو الحال بالنسبة لجو بايدن، لكنني أعتقد أنها أسوأ منه، وأعتقد أنها مرشحة رئاسية سيئة. أنا لست من محبي بايدن، فهو ليس رجلا ذكيا. لكنها ليست ذكية أيضا".

وأشار ترامب اليوم الجمعة في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس"، بأن السلطات الصينية ترغب في أن تفوز نائبة الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما أعرب عن شكه في جدوى المشاركة في مناظرات ضد نائبة الرئيس الأمريكي هاريس في إطار السباق الانتخابي، مشيرا إلى أنه يتقدم في استطلاعات الرأي، والجميع يعرفه جيدا.

ومن المزمع عقد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر المقبل، حيث يشارك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فيها كمرشح عن الحزب الجمهوري ومعه السيناتور جي دي فانس لمنصب نائب الرئيس.