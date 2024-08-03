العالم اليوم - السلطات الإسرائيلية تفرج عن خطيب المسجد الأقصى

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 أغسطس 2024 02:18 صباحاً - أفرجت السلطات الإسرائيلية، مساء الجمعة، عن خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري، بعد اعتقاله من منزله بشبهة "التحريض"، عقب نعيه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في خطبة الجمعة، حسبما أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وقال المحامي خالد زبارقة في تصريحات صحفية إن "شرطة الاحتلال في القدس المحتلة، أصدرت قرارا بالإفراج عنالشيخ صبري، وأصدرت في الوقت ذاته أمرا إداريا بإبعاده عن المسجد الأقصى حتى يوم الأحد المقبل، قابل للتجديد لمدة ستة أشهر".

وأدت خطبة الجمعة فيالمسجد الأقصى إلى غضب بين المسؤولين الإسرائيليين، بعد أن نعى صبري هنية، الذي اغتيل في طهران، الأربعاء.

ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى فتح تحقيق ضد صبري.

وراج خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يظهر صبر ينعى هنية خلال خطبة الجمعة، وسط تكبيرات المصلين في المسجد الأقصى.

وفي تعليقه على ذلك، قال بن غفير على منصة "إكس": "أمر التحقيق بشبهة التحريض يقع ضمن صلاحيات النيابة العامة، لذلك بعد خطاب تحريضي خطير للشيخ عكرمة في الحرم القدسي، توجهت الشرطة للنظر في فتح تحقيق ضده".

وأدانت حركة حماس، اعتقال إسرائيل اعتقال خطيب المسجد الأقصى قائلة إن ذلك "اعتداء سافر على المسجد الأقصى".

وشهدت الدوحة، الجمعة، مراسم تشييع جثمان هنية، الذي قتل في طهران في ضربة نسبت إلى إسرائيل، من دون أن تعترف الأخيرة بتنفيذها.