العالم اليوم - ترامب يوافق على عرض فوكس نيوز لمناظرة هاريس في 4 سبتمبر

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 أغسطس 2024 09:24 صباحاً - قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي إنه وافق على عرض من قناة فوكس نيوز لإجراء مناظرة في الرابع من سبتمبر مع كامالا هاريس، نائبة الرئيس ومرشحة الحزب الديمقراطي المحتملة في الانتخابات.

وذكر ترامب في المنشور في وقت متأخر، أمس الجمعة "ستكون القواعد مشابهة لقواعد مناظرتي مع جو الناعس، الذي عامله حزبه بطريقة فظيعة، لكنها ستكون بجمهور يملأ الساحة"، في إشارة إلى الرئيس جو بايدن الذي تخلى في وقت لاحق عن خوض انتخابات الرئاسة.

وحُذف المنشور لبضع دقائق قبل إعادة نشره، لكن ترامب حذف مقترحه لإقامة مناظرة عامة "كبيرة" في التاريخ نفسه إذا كانت كامالا هاريس "غير راغبة أو غير قادرة على المناظرة".

وردت هاريس الشهر الماضي بأنها "مستعدة" بعدما اقترحت فوكس نيوز إجراء مناظرة رئاسية بين المرشحَين في 17 سبتمبر.

وبعد انسحاب بايدن من السباق في 21 يوليو ودعمه هاريس، قال ترامب إنه لن يناظرها لأنها ليست المرشح الرسمي عن الحزب.

وحتى يبرهن على افتقارها للدعم، أضاف ترامب أن الرئيس السابق باراك أوباما لم يدعمها بعد، لكن أوباما أيّدها بعد يوم فقط، وضمنت هاريس أمس الجمعة عدد أصوات المندوبين اللازمة للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي.