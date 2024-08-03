نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏المتحدث باسم بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: حزب الله قد يهاجم أهدافًا "أوسع وأعمق" داخل إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ‏المتحدث باسم بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، إن حزب الله قد يهاجم أهدافًا "أوسع وأعمق" تشمل المدنيين إلى جانب الأهداف العسكرية داخل إسرائيل ردًا على اغتيال فؤاد شكر.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.