نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم 302.. ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 39550 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات القصف والغارات جوا وبرا وبحرا على مختلف مناطق قطاع غزة لليوم الـ302، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أعداد الضحايا.

وقالت وزارة الصحة في غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، اليوم السبت، إن الهجوم الإسرائيلي على القطاع أدى إلى مقتل 39550 فلسطينيا على الأقل، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91280 وذلك منذ السابع من أكتوبر.

وأضافت أنه لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكانت مصادر محلية أفادت في وقت سابق السبت بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزلا يعود لعائلة أبو حسنة في منطقة ميراج بين مدينتي خان يونس ورفح، ما أدى إلى مقتل 5 مواطنين من العائلة بينهم طفلة و3 نساء.



وفي الضفة الغربية المحتلة، قالت وسائل إعلام مقربة من حماس إن قائدا في الحركة قُتل اليوم السبت في ضربة جوية إسرائيلية على مركبة قرب طولكرم.

وأوضحت أن المركبة كانت تقل مقاتلين، وأن أحد قادة كتائب القسام في طولكرم واسمه هيثم بليدي، سقط قتيلا.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارة جوية على خلية مسلحين في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.