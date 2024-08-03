نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزة: وزارة الصحة تصدر حصيلة جديدة لإجمالي القتلى والجرحى منذ 7 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الصحة في غزة في تقرير يومي، السبت، إن 31 شخصا قُتلوا وأُصيب 62 آخرون خلال آخر 24 ساعة نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأعلن مسؤول في الدفاع المدني في غزة، السبت، مقتل خمسة أفراد من أسرة واحدة في غارة جوية إسرائيلية قرب مدينة خان يونس جنوب غزة.

وفي حديثه لشبكة CNN، قال محمد المغير من الدفاع المدني إن الغارة الجوية استهدفت منزلا في منطقة الميراج جنوب خان يونس.

وأضاف المغير أن عددا من الأشخاص في عداد المفقودين أيضا بعد الغارة، موضحا أن عمليات الإنقاذ والانتشال جارية للبحث عن الناجين وتحديد أماكن الجثث.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفع عدد القتلى نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى 39550 قتيلا، و91280 مُصابا، حسب وزارة الصحة في غزة.

ولا تستطيع شبكة CNN تأكيد بيانات الوزارة، ويرجع ذلك جزئيا إلى تعذر وصول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة.

ولا تميز وزارة الصحة في غزة بين القتلى من المقاتلين والمدنيين.