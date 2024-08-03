32 قتيلاً بهجوم على شاطئ في مقديشو

32 قتيلاً بهجوم على شاطئ في مقديشوأعلنت السلطات الصومالية، عن وقوع هجمات في وقت متأخر ليلة أمس على فندق وشاطئ شهير في مقديشو، تسببت في مقتل 32 شخصاً على الأقل وإصابة 63 آخرين.

وأعلنت الشرطة الوطنية في الصومال، اليوم، مقتل منفذي الهجوم الإرهابي على فندق مطعم ”بيج فيو” الواقع في شاطئ ليدو بمديرية حي عبد العزيز بالعاصمة مقديشو.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) إن قوات الأمن قامت بتصفية العناصر الإرهابية الخمسة التي شنت الهجوم، وإنقاذ العديد من المحاصرين بالموقع.

وأضافت الوكالة الصومالية أن أجهزة الأمن أحبطت مخططًا إرهابيًّا آخر في مقديشو.

وانتشرت صور ومقاطع مرئية مروعة من شهود عيان على وسائل التواصل الاجتماعي لأشخاص يهربون من الشاطئ في حالة ذعر وآخرين ينزفون ويصرخون.

ويعد شاطئ ليدو وجهة مفضلة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع لسكان مقديشو. ووفقًا لتقارير الشرطة، فإن إطلاق النار سبقه انفجار نفذه انتحاري.

وأعلنت حركة الشباب، التي تهدف إلى فرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، مسؤوليتها عن الهجوم عبر محطتها الإذاعية. وتسيطر الحركة على مناطق في أجزاء من الصومال، لكن تم طرد عناصرها من العاصمة في السنوات الأخيرة.