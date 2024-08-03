العالم اليوم - بعد انسحابها أمام خليف.. مكافـأة مالية للملاكمة الإيطالية

انتم الان تتابعون خبر بعد انسحابها أمام خليف.. مكافـأة مالية للملاكمة الإيطالية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 أغسطس 2024 04:21 مساءً - قرر الاتحاد الدولي للملاكمة، السبت، تقديم جائزة مالية للملاكمة الإيطالية أنجيلا كاريني بعد انسحابها أمام منافستها الجزائرية إيمان خليف في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال الاتحاد في بيان: "ستمنح جائزة الاتحاد الدولي للملاكمة كما لو كانت بطلة أولمبية".

وقال رئيس الاتحاد عمر كريمليف: "لم أستطع النظر إلى دموعها.. ويمكنني أن أؤكد أننا سنحمي كل ملاكم. لا أفهم لماذا يقتلون الملاكمة النسائية. يجب على الرياضيات المؤهلات فقط التنافس في الحلبة من أجل السلامة".

وكان الاتحاد الدولي للملاكمة أعلن أنه سيمنح أي ملاكم يتوج بميدالية ذهبية مكافأة مالية قدرها 50 ألف دولار.

وكشف أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم الرياضيين والمدربين والاتحادات الوطنية، فضلا عن تعزيز التزام رابطة الملاكمة الدولية بتقديم أفضل دعم لرياضييها، بناء على عملهم الجاد وتفانيهم في رياضة الملاكمة.

جدل حول الملاكمة الجزائرية

وكانت الملاكمة الإيطالية أنجيلا كاريني، قد رفضت مواصلة القتال ضد إيمان خليف بعد 46 ثانية فقط من بداية المباراة، وصرحت أن اللكمات كانت قوية جدا.

وقد خلف انسحاب كاريني من مواجهة خليف جدلا واسعا، حيث وجهت للملاكمة الجزائرية اتهامات بأنها بالحقيقة "رجل"، ومنافساتها في مسابقة للنساء في الأولمبياد، هو أمر ظالم.

وتصدر رد فعل كاريني الباكي خلال الانسحاب من المباراة عناوين الصحف العالمية.

ولاحقا اعتذرت الملاكمة الإيطالية لإيمان خليف، وقالت بأن مشاعر اللحظة هيمنت عليها بعد خسارتها في الملاكمة الأولمبية.

وقالت كاريني إنها تأسف لعدم مصافحة خليف المنتصرة بعد انسحابها بعد 46 ثانية من نزالها في أولمبياد باريس 2024.