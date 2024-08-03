نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشرطة الصومالية: 32 قتيلًا و63 جريحًا حصيلة ضحايا انفجار مقديشو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشرطة الصومالية مقتل 32 شخصا وإصابة 63 آخرين بهجوم نفذه تنظيم "الشباب" الإرهابي الليلة الماضية على أحد شواطئ العاصمة مقديشو.

وكانت وسائل إعلام أمريكية كانت قد نقلت عن رئيس الوزراء الصومالي السابق حسن علي خيري، قوله إن 8 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 28 آخرين، في ساعة متأخرة من أمس الجمعة، إثر انفجار وقع على شاطئ "ليدو" في العاصمة الصومالية مقديشو كحصيلة أولية.

وأوضح خيري أن الانفجار وقع بينما كان مرتادو الشاطئ يسبحون، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

وتقدم خيري "بخالص التعازي لأسر وأقارب وأصدقاء الذين استشهدوا في هذه الانفجارات".