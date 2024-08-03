القوات الأمريكية تعزز مواقعها في الجزيرة السورية بمروحيات ودفاعات جوية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 05:25 مساءً - أفاد مصدر ميداني سوري بأن القوات الأمريكية تواصل تعزيز قواعدها في منطقة الجزيرة السورية، شمال شرقي البلاد، بمروحيات وعتاد عسكري لتوفير حماية إضافية لإسرائيل.

طائرة أمريكية هبطت في قاعدة خراب الجير

وأضاف المصدر لوكالة 'سبوتنيك'، أن 'القوات الأمريكية عززت قواعدها بـ15 مروحية من نوع أباتشي لتعزيز قدراتها الهجومية'.

وتابع أن 'طائرة أمريكية هبطت في قاعدة خراب الجير بريف الحسكة، شمالي سوريا، محملة بالمعدات العسكرية وبطاريات دفاع جوي ومواد لوجستية وعسكرية وحوالي 25 عسكريا'.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أمس الجمعة، أن وزير الدفاع لويد أوستن، سيشرف على نشر قوات إضافية في الشرق الأوسط، لحماية إسرائيل.

وقالت نائبة الناطق باسم البنتاجون، سابرينا سينغ، إن نشر القوات الإضافية في الشرق الأوسط، سيشمل زيادة في عدد الأفراد.