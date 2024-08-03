نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين شمال غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل RT في قطاع غزة، باستشهاد 10 مدنيين وإصابة آخرين بعد قصف إسرائيلي استهداف غرفة في مدرسة تؤوي نازحين بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وبحسب ما أورده المراسل سائد السويركي: "استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلي مدرسة حمامة بمحيط النادي الأهلي في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، موقعة 10 شهداء وعدد من الجرحى في صفوف المواطنين النازحين".

وقالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي استهدف المدرسة مرتين وأعاق عمل الطواقم الطبية لانتشال القتلى والجرحى.

ومن جانبه قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قصف جيش الدفاع مركز قيادة وسيطرة لحماس كان يستخدم لتصنيع الأسلحة وكان يُعرف سابقا باسم مجمع مدرسة حمامة في شمال قطاع غزة".

وأضاف: "قبل فترة وجيزة، بتوجيه استخباراتي من جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام، قصف سلاح الجو الإسرائيلي إرهابيين يعملون داخل مركز قيادة وسيطرة لحماس. في الماضي، كان المجمع يُعرف باسم مدرسة حمامة في شمال قطاع غزة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه "تم تصنيع وتخزين أسلحة حماس داخل المجمع، حيث تم تدريب الإرهابيين لاحقا على استخدام هذه الأسلحة ضد قوات الأمن ودولة إسرائيل.. قبل الضربة، تم اتخاذ العديد من الخطوات للتخفيف من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك استخدام الذخائر الدقيقة والمراقبة والاستخبارات الإضافية".

وأكد البيان أن "منظمة حماس الإرهابية تنتهك القانون الدولي بشكل منهجي من خلال العمل من داخل البنية التحتية المدنية، واستغلال السكان المدنيين والمؤسسات بشكل وحشي كدروع بشرية لأنشطتها الإرهابية".