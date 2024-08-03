نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الموريتاني يعين رئيس ديوانه ولد أجاي رئيسا للحكومة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رئاسة الجمهورية الموريتانية أنه تم بموجب مرسوم صادر اليوم الجمعة تعيين المختار ولد أجاي رئيسا جديدا للحكومة ليحل مكان ولد بلال الذي قدم استقالة حكومته في وقت سابق.

وقالت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية اليوم السبت، إنه "بموجب مرسوم صادر عن الرئيس الغزواني جرى تعيين المختار ولد أجاي وزيرا أول (رئيسا للحكومة)".

وقدم رئيس الحكومة السابق ولد بلال استقالة حكومته أمس الجمعة للغزواني بعد ساعات من تنصيبه رئيسا للبلاد لولاية ثانية مدتها 5 سنوات.

وأدى الرئيس المنتخب، محمد ولد الشيخ الغزواني، يوم الخميس بالمركز الدولي للمؤتمرات "المرابطون" في نواكشوط، اليمين الدستورية، بصفته رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية لولاية جديدة تدوم خمس سنوات.

وفاز الغزواني في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 29 يونيو الماضي بنسبة 56%، وتعهد في كلمة له خلال حفل تنصيبه بـ "شن حرب على الفساد، وتهدئة سياسية" خلال ولايته الرئاسية الثانية.

هذا وقد شغل ولد أجاي العديد من المناصب الحكومية، حيث كان آخرها منصب مدير ديوان الرئاسة.