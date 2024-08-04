نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حماس" تنعى 9 من عناصرها بينهم قيادي بعد هجومين إسرائيليين بالضفة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت حركة "حماس" في الضفة الغربية مقتل 9 من عناصرها في عمليتي اغتيال نفذهما الجيش الإسرائيلي في طولكرم، داعية إلى تصعيد الاشتباك مع الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.

وجاء في بيان الحركة اليوم السبت: "تزف حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية ثلة من المجاهدين الأبطال الذين ارتقوا في عمليتي اغتيال صهيونية جبانة اليوم السبت في طولكرم شمال الضفة المحتلة".

ونشرت "حماس" أسماءهم وهم: "القائد هيثم نور الدين بلبيدي، جمال إبراهيم أبو هنية، علي خليل أبو بكر، عبد الجبار الصباغ، أحمد إبراهيم محاجنة، مؤمن كمال قرعاوي، مؤمن مشارقة، ثائر حميدي، يزن صامد أبو دغيش".

وأكدت في بيانها أن "هذه الجرائم التي ترتكبها حكومة الإرهاب الصهيونية في الضفة المحتلة، وعمليات الاغتيال الجبانة، لن تفتّ في عضد شعبنا الفلسطيني أو توهن عزيمته، أو توقف مسيرة المقاومة المتصاعدة في الضفة".

وأردفت: "بل إنها ستشكل وقودا لاستمرار هذه المسيرة المباركة، التي لن تتوقف إلا بكنس المحتلين وقطعان المستوطنين عن أرضنا".