9 شهداء حصيلة العدوان على طولكرم

9 شهداء حصيلة العدوان على طولكرماستشهد 9 فلسطينيين، السبـت، في عمليتي قصف منفصلتين، نفذتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن عملية القصف الأولى استهدفت صباحا مركبة على طريق زيتا- عتيل شمال طولكرم، ما أدى إلى اشتعال المركبة واستشهاد 5 فلسطينيين كانوا بداخلها.

وأضافت أن طواقم الإسعاف نقلت 4 جثامين أشلاء متفحمة إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي ولا تزال هوياتهم مجهولة وجثمان خامس للشهيد هيثم نور الدين بليدي (25 عاما) من مخيم طولكرم.

وأشارت إلى أن عملية القصف الثانية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في منطقة وعرة بين بلدة بلعا وضاحية اكتابا شرق طولكرم، ما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين، ما زالوا مجهولي الهوية، وقامت قوات الاحتلال باحتجاز جثامينهم ونقلها إلى جهة مجهولة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات ثقيلة، قد اقتحمت مدينة طولكرم وفرضت طوقا مشددا على مخيمها، وتعمدت تجريف وتخريب البنية التحتية لحارات المخيم، المدمرة أصلا بالاقتحامات السابقة، وتركزت في حارات المدارس والمقاطعة ومداخل المخيم، وألحقت دمارا كبيرا في الشوارع وممتلكات الفلسطينية، وسط سماع أصوات إطلاق نار كثيف، وتحليق لطائرات الاستطلاع.

كما دمرت جرافات الاحتلال ممتلكات الفلسطينيين من أسوار منازل، ومركبات، خلال توجهها إلى المخيم وتحديدا في الحي الشرقي لمدينة طولكرم، في الوقت الذي شرعت فيه بتجريف شارع المقاطعة عند المدخل الغربي للمخيم.

فيما جرفت قوات الاحتلال فجر اليوم الشارع المحيط بمسجد المرابطين ودوار العليمي "المحاكم"، في المنطقة الغربية من المدينة.