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حماس تصدر بياناً بشأن اختيار بديل لهنية

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، السبت، بدء إجراء عملية تشاور واسعة في مؤسساتها القيادية والشورية لاختيار رئيس جديد للحركة؛ بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية. حماس تصدر بياناً بشأن اختيار بديل لهنيةأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، السبت، بدء إجراء عملية تشاور واسعة في مؤسساتها القيادية والشورية لاختيار رئيس جديد للحركة؛ بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية. وتحدثت الحركة في بيان، عن عقد اجتماعات عاجلة للمكتب السياسي وهيئة مجلس الشورى. وقالت الحركة، إن مؤسسات الحركة التنفيذية وأطرها الشورية تواصل أعمالها، ولديها الآليات الفاعلة والعملية لاستمرار مسيرة المقاومة في أصعب الظروف. وستبادر الحركة إلى الإعلان عن نتائج مشاوراتها حال الانتهاء منها، وقالت، إن ما تتداوله بعض وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي عن تكليف أسماء معينة بشغل موقع رئاسة الحركة، لا أساس له من الصحة.

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