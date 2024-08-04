العالم اليوم - مقتل 17 شخصا في قصف إسرائيلي على مجمع مدرسي بغزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 أغسطس 2024 01:21 صباحاً - أعلن الدفاع المدني في غزة، يوم السبت، عن مقتل 17 شخصاً على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف مجمّعاً مدرسياً في مدينة غزة بشمال القطاع، بينما أكد الجيش الإسرائيلي استهداف المكان باعتباره "مخبأ" لعناصر من حماس.

وكان المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل أفاد في حصيلة سابقة عن سقوط عشرة قتلى، مشيرا الى أن المجمّع يؤوي نازحين جراء الحرب المتواصلة بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من أكتوبر.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي شنّ غارات جوية استهدفت عناصر "في مجمّع قيادة وسيطرة لحماس كان يستخدم في الماضي كمدرسة حمامة في مدينة غزة".

وأوضح "استخدِم المجمع باعتباره مخبأ" لعناصر حماس، وتمّ في داخله "التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد دولة إسرائيل. كما تم انتاج وتخزين وسائل قتالية داخل المجمع".

واندلعت الحرب في القطاع المحاصر إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، أسفر عن 1197 قتيلاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لتعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

كما خطف المهاجمون 251 شخصاً ما زال 111 منهم محتجزين في غزة، بينهم 39 يقول الجيش إنهم قُتلوا.

وتسبّب القصف الإسرائيلي المدمّر والهجوم على قطاع غزة بمقتل 39550 شخصا، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.