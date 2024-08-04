العالم اليوم - فيديو.. هجوم صاورخي يستهدف شمالي إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. هجوم صاورخي يستهدف شمالي إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 أغسطس 2024 01:21 صباحاً - أفادت القناة 14 الإسرائيلية، ليل السبت، بأن نحو 50 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

وأشارت تقارير إلى إنطلاق رشقة صاروخية كبيرة باتجاه إصبع الجليل، سمع بعدها دوي انفجارات ضخمة وشوهدت الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية في المكان.

وسمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات كريات شمونة وتل حاي بمنطقة الجليل الأعلى.

من جانبه، أعلن حزب الله أنه قصف بلدة "بيت هلل" الإسرائيلية لأول مرة بعشرات من صواريخ الكاتيوشا، وذلك ردا على استهداف المدنيين جنوبي لبنان، على ما جاء في بيان.

يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران في عملية نسبت إلى إسرائيل والتي لم تؤكد تنفيذها، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية قرب بيروت، ومع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.

وكثفت دول غربية دعواتها لرعاياها إلى مغادرة لبنان وإيران، مع إعلان بعض شركات الطيران تعليق رحلاتها.