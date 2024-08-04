نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران تتأهب للرد: توقعات هجوم على تل أبيب بعد اغتيال إسماعيل هنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال موقع "أكسيوس" الأمريكي اليوم الأحد إن هناك توقعات من مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين بأن إيران قد تشن هجومًا على تل أبيب في وقت مبكر من يوم الإثنين، كرد فعل على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران في الساعات الأولى من يوم الأربعاء الماضي.

تفاصيل الهجوم المرتقب

أفاد الموقع بأن ثلاثة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين يتوقعون أن إيران قد تسعى للانتقام عبر تنفيذ هجوم على تل أبيب، في أعقاب اغتيال هنية.

وقد جاء هذا التوقع بعد أن شهدت الساعات الماضية تصاعدًا في التوترات بين إيران وإسرائيل.

هذا التصعيد قد يكون مشابهًا للهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل في 13 إبريل الماضي، ولكنه قد يكون أكثر توسعًا، مع احتمال أن يشمل أيضًا دعمًا من حزب الله اللبناني.

ردود فعل قادة إيران وحزب الله

في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية، تعهد قادة إيران وحزب الله اللبناني بالرد على هذا الهجوم، الذي طال أيضًا فؤاد شكر، القيادي البارز في حزب الله.

وقد أعرب المسؤولون الإيرانيون عن استيائهم الشديد من هذا الاغتيال، مؤكدين أن لديهم خططًا للرد بقوة على هذا الاعتداء.

احتمالات الهجوم

أوضح المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون أنهم غير متأكدين مما إذا كانت إيران وحزب الله سينفذان هجومًا منسقًا أم سيعملان بشكل منفصل. وأشاروا إلى أن كلا الطرفين لا يزالان يعملان على استكمال خططهما العسكرية والتوصل إلى توافق سياسي بشأن كيفية الرد.

وفي هذا السياق، تواصل الأطراف المعنية تقييم الوضع وتنسيق استراتيجياتها لمواجهة التطورات المحتملة.