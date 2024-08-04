نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غارة تشنها طائرة إسرائيلية موجّهة عن بُعد على بلدة "الطيبة" جنوبي لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلامية، بأن غارة شنتها طائرة إسرائيلية موجّهة عن بُعد على بلدة "الطيبة" جنوبي لبنان.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي هجومًا على مدينة الحديدة باليمن، في عملية أطلق عليها اسم "اليد الطويلة".

وجاءت هذه الغارات ردًا على مئات الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك هجوم بطائرة مسيرة استهدف تل أبيب.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وعالمية أن الهجوم نفذ بنحو 20 مقاتلة إسرائيلية.