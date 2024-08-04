نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل إسرائيليين وإصابة 2 بعملية طعن ومقتل منفذ العملية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلي اليوم الأحد، إن عملية الطعن التي نفذها شاب فلسطيني من سلفيت بالضفة الغربية، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 2 آخرين بجروح متوسطة.

ويبدو أن القتيل الثاني، توفي في وقت لاحق، حيث كانت تقارير إسرائيلية أفادت، في وقت سابق الأحد، بمقتل مستوطنة وإصابة 4 أشخاص بجروح في عملية طعن وقعت في منطقة حولون قرب تل أبيب.

وأفاد مراسلنا بمقتل إسرائيلية وجرح 3 آخرين في عملية طعن في مدينة حولون جنوبي تل أبيب، فيما قامت الشرطة الإسرائيلية بقتل المنفذ.

وقالت القناة الإسرائيلية 12 إن منفذ عملية الطعن شاب فلسطيني من سكان سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت نجمة داوود الحمراء في البداية وقوع 3 إصابات، بينهم حالة واحدة خطيرة.

وفي وقت لاحق، قالت نجمة داود الحمراء إن عدد المصابين ارتفع إلى 5، اثنان منهم بحال الخطر، في عملية الطعن، التي وقعت في 3 مناطق بحولون.

وكانت مصادر عبرية ذكرت أن موقع عملية الطعن في "حولون"، وسط البلاد، وأصيب خلالها 5 مستوطنين، أحدهم بحالة حرجة وآخرين بجراح خطيرة حسب الإسعاف الإسرائيلي.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية تقارير تفيد بمقتل مستوطنة جراء عملية الطعن.

وفي تقرير لاحق، قالت الشرطة الإسرائيلية إنه تم إطلاق النار على منفذ عملية الطعن في حولون، مشيرة إلى أن المنفذ من سكان الضفة الغربية.

وأضافت الشرطة الإسرائيلية أنها تبحث عن مشتبه ثان بالهجوم في الموقع.

حسب وسائل إعلام إسرائيلية: