العالم اليوم - أوكرانيا تأمر بإخلاء بلدات عدة في دونيتسك شرقي البلاد

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 أغسطس 2024 05:22 مساءً - مع استمرار تقدم القوات الروسية في مناطق القتال في شرق أوكرانيا، وتحديد في مقاطعة دونيتسك، أمرت السلطات الأوكرانية بإخلاء بعض المناطق في المقاطعة.

وأفاد حاكم منطقة دونيتسك الأوكراني فاديم فيلاشكين بأن السلطات أمرت، اليوم الأحد، بإجلاء إلزامي للأطفال والأوصياء عليهم من مناطق في دونيتسك بشرق البلاد حيث أعلنت روسيا تقدّمها في الأيام الأخيرة.

وقال فيلاشكين إن "العدو يقصف بلدات وقرى هذه المناطق كل يوم، لذلك تقرر إجلاء الأطفال مع ذويهم أو غيرهم من الممثلين القانونيين"، معدّداً بلدات وقرى تقع في نواحي أعلنت القوات الروسية التقدّم فيها.

واستشهد فيلاشكين ببلدة نوفوغرودوفكا، التي تقع على بعد حوالي 20 كيلومترا من قرية نوفوسيليفكا بيرشا التي زعمت روسيا أنها سيطرت عليها يوم الأحد.

وقال حاكم دونيتسك إنه يتعين نقل 744 طفلاً وعائلاتهم إلى 4 مناطق في أوكرانيا.

وقال فيلاشكين "لقد أصدرت تعليماتي بأن تشارك المركبات المدرعة فقط في عملية إجلاء الأطفال، حيث يستخدم العدو بنشاط طائرات مسيرة في هذه المجتمعات"، وأضاف "يجب أن نبذل قصارى جهدنا لحماية أطفالنا".

وكان فيلاشكين يحث المدنيين على الفرار من المنطقة على مدى الأسابيع الأخيرة بسبب زيادة القصف الروسي المميت.

وقبل ساعات فقط، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي تمكن من فرض سيطرته على بلدة نوفوسيليفكا بيرشا، بعد أن ادعت سيطرتها على سلسلة من القرى في الأسابيع الأخيرة.