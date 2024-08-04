العالم اليوم - التوتر في الشرق الأوسط يدفع بورصات المنطقة للتراجع

انتم الان تتابعون خبر التوتر في الشرق الأوسط يدفع بورصات المنطقة للتراجع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 أغسطس 2024 06:32 مساءً - تراجعت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط، الأحد، في ظل التوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط ومخاوف من امتداد نطاق التصعيد في غزة.

وقالت مصادر ملاحية مصرية ووسائل إعلام إسرائيلية إن وفدا إسرائيليا رفيع المستوى قام بزيارة قصيرة للقاهرة أمس السبت في محاولة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وإن الوفد عاد إلى إسرائيل بعد ساعات.

تحركات الأسهم

تراجع مؤشر السوق السعودي بنسبة 2.4 بالمئة متأثرا بهبوط سهم مجموعة التيسير لتصنيع منتجات الألمنيوم 10 بالمئة وتراجع سهم مصرف الراجحي 2.7 بالمئة.

وكان من بين الخاسرين الآخرين سهم عملاق النفط أرامكو السعودية الذي انخفض 1.3 بالمئة.

كما تراجع المؤشر القطري 0.7 بالمئة مع انخفاض سهم صناعات قطر 0.7 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في بورصة مصر بفعل خسائر لجميع الأسهم المدرجة على المؤشر، ومنها سهم شركة "إي-فاينانس" للاستثمارات الرقمية والمالية الذي هوى ثمانية بالمئة.