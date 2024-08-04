نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجددا.. إسرائيل تطالب المدنيين بإخلاء أحياء من غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد شبكة روسيا اليوم بأن الجيش الإسرائيلي وزع منشورات تطالب سكان قطاع غزة المدنيين باخلاء عدد من الأحياء التي يقول أن حماس تطلق صواريخ منها باتجاه إسرائيل.

وجاء في المنشور: "إلى السكان المتواجدين في أحياء جورت اللوت، المنارة، معن، قيزان النجار، قيزان ابو رشوان، السلام والحشاش".

وأضاف: "من جديد تطلق حماس والمنظمات الإرهابية الصواريخ من منطقتكم باتجاه دولة إسرائيل. جيش الدفاع الإسرائيلي سوف يعمل قريبا بقوة ضد هذه العناصر. عليكم إخلاء المنطقة بشكل فوري إلى المنطقة الإنسانية".

وهذا دون توضيح حدود ما يسمى بـ "المنطقة الإنسانية