نتنياهو: سنرد على الضربة بضربتين وسنلاحق قادة حماس فوق الأرض وتحتها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 08:41 مساءً - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، إن تل أبيب سترد على أي ضربة بضربتين.

وتابع نتنياهو: "سنواصل ملاحقة قادة حماس فوق الأرض وتحتها".

وادعى نتنياهو: "سنعيد جميع المختطفين ولن نستكين في كافة مناطق القتال حتى تحقيق النصر.. سنبادر للهجوم في كل مناطق القتال حتى تحقيق النصر.. إيران وشركاؤها يحاولون تطويقنا بحلقة إرهابية من كل الاتجاهات.. يدنا الطويلة تصل إلى غزة واليمن وبيروت وإلى كل مكان يكون ذلك مطلوبا فيه".

شن هجوم ضد تل أبيب

وفي وقت سابق من اليوم، توعد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يواف جالانت حزب الله اللبناني وإيران برد قوي حال شن أي هجوم ضد تل أبيب.

وقال جالانت: "إذا قررا الهجوم سيدفعان ثمنا باهظا.. قواتنا جاهزة للتحرك بسرعة إذا تعرضت إسرائيل لأي هجوم.. قواتنا مستعدة للرد على أي هجوم برا وجوا".

إسرائيل تعطل نظام تحديد المواقع العالمي

وكشفت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، أن السلطات الأمنية الإسرائيلية عطلت نظام تحديد المواقع العالمي GPS وسط البلاد، كإجراء احترازي.

وقالت القناة إن الخطوة الإسرائيلية بتعطيل نظام تحديد المواقع تأتي لمنع الأعداء من استخدام معلوماته، خاصة إيران.

ويأتي ذلك في ظل ترقب إسرائيلي واستنفار على المستويات كافة لأي هجوم إسرائيلي انتقامي ردًا على اغتيال إسرائيل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، قبل أيام.

وتتوقع القيادة العسكرية في إسرائيل أن تشن إيران و"حزب الله" وميليشيات الحوثي في اليمن هجومًا متزامنًا واسع النطاق، تستخدم فيه الطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية.

وكانت إيران ردت في أبريل الماضي على استهداف إسرائيل مقر قنصليتها في العاصمة السورية دمشق بإطلاق مئات المسيرات والصواريخ نحو إسرائيل.