قديروف يشيد بأعداد المتطوعين الراغبين بالانضمام إلى العملية العسكرية الخاصة

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أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف اليوم الأحد إن جامعة القوات الخاصة الروسية في الشيشان استقبلت أعدادا كبيرة من المتطوعين الراغبين بالالتحاق بالعملية العسكرية الخاصة.

وأوضح قديروف في حديث لقناة "روسيا الأولى" أن أعداد المتطوعين الكبيرة وضعت الجامعة تحت ضغط كبير بسبب ضيق الوقت مقارنة بالأعداد الكبيرة للمتطوعين الذين بحاجة إلى تأهيل وتدريب.

وأضاف: "نحن ببساطة لا نمتلك الوقت الكافي لتجهيز المتطوعين وتزويدهم بالملابس والأحذية وتدريبهم وإرسالهم لمنطقة للعملية العسكرية الخاصة، هناك الكثير منهم، وهم يتوافدون بأعداد كبيرة جدا".

وأشار إلى أنه توجه بطلب إلى وزارة الدفاع الروسية لمنح السلطات الشيشانية سلطة إنشاء أفواج وكتائب لإرسالها إلى مواقع قتالية على خطوط المواجهة، قائلا: "أعطونا فرصة! فالقوات الأوكرانية تتراجع وتهرب من مواقعها، وقواتنا تلاحق هذه الأرواح الشريرة، عبدة الشيطان".

ولفت قديروف إلى أنه يقضي معظم وقته مع حكومة المنطقة، حيث يتعامل مع المهام والمشاكل في إطار العملية العسكرية الخاصة.

وأردف: "ننفق مبالغ ضخمة جدا، وحتى اللحظة أنفقنا ما يقرب من 32-33 مليار روبل دون أن نأخذ قرشا واحدا من الميزانية، كما قمنا بتدريب 45 ألفا من خلال جامعة القوات الروسية الخاصة التي تحمل اسم الرئيس فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين".

هذا وأعلنت الدفاع الروسية- اليوم الأحد تحرير بلدة نوفوسيلوفكا بيرفايا بجمهورية دونيتسك والقضاء على 1905 عسكريين أوكرانيين، وتدمير عشرات المدرعات والدبابات وإسقاط طائرة "سو 27" أوكرانية في 24 ساعة.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا