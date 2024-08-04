نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد وكيل وزارة الاقتصاد بغزة إثر قصف إسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة اليوم الأحد، مقتل وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح الزريعي ووالدته في قصف إسرائيلي استهدفهما بشكل مباشر.

وقال المكتب في بيان: "بكل معاني الفخر والاعتزاز والاحتساب، تنعى متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم، وأمتنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم الشهيد المهندس عبد الفتاح الزريعي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة".

وأضاف البيان: "الذي ارتقى إلى العلا بعد استهدافه من طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر، حيث استشهد هو ووالدته الكريمة، وفي هذا المقام فإننا نزف قائدا حكوميا، له مسيرة حافلة ومليئة بالتضحيات والمواقف المشرفة، وكان مثالا للإخلاص والتفاني في عمله وخدمته لأبناء شعبنا الفلسطيني".

وتابع المكتب: "استشهد المهندس عبد الفتاح الزريعي ليلتحق بشهداء شعبنا الفلسطيني العظيم الذين قضوا على يد الاحتلال. وإننا إذ نحتسب الزريعي شهيدا، فإننا نؤكد أن ارتقاء قيادات العمل الحكومي لن يثنينا عن أداء واجبنا الوطني تجاه شعبنا الفلسطيني، والاستمرار في دورنا الأخلاقي والمهني لخدمتهم ودعم صمودهم وثباتهم في وجه هذا العدوان الوحشي".

وفي 7 يوليو الماضي، أعلنت حركة "حماس" مقتل نائب وزير العمل في غزة إيهاب الغصين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزله في مدينة غزة، ليلتحق بزوجته وبناته اللاتي لقين حتفهن في قصف سابق.

ويواصل الجيش الإسرائيلي الحرب المدمرة التي يشنها على غزة لليوم الـ 303 على التوالي، مع قصفه بشكل مستمر المناطق والمنازل المأهولة بالنازحين والسكان في أنحاء القطاع.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 39583 شهيدا و91398 إصابة، أغلبيتهم من النساء والأطفال، ولا يزال أكثر من 10 آلاف آخرين مفقودين.