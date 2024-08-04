نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الإيراني لوزير الخارجية الأردني: اغتيال هنية لن يمر دون رد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس جمهورية إيران مسعود بزشكيان لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأحد، أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية لن يمر دون رد.

واعتبر بزشكيان "اغتيال ضيف الجمهورية الإسلامية الإيرانية عملا مخالفا لكل القوانين الدولية وخطأ كبيرا للصهاينة".

وقال إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتوقع من كافة الدول الإسلامية والشعوب الحرة في العالم أن تدين بشدة مثل هذه الجرائم"، مؤكدا أن "هذه الغطرسة الصهيونية لن تمر دون رد".

وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله في أن "تكتمل مباحثات الوفدين الدبلوماسيين (الإيراني والأردني) بشأن استئناف العلاقات بين إيران والأردن بشكل أسرع، بحيث يستفيد البلدين الإسلاميين من قدرات بعضهما البعض"، مضيفا أن "المنطقة ستستفيد أيضا من هذه الصداقة والتعاون البناء".

ونقل وزير خارجية المملكة الأردنية أيمن الصفدي، تحياته الحارة وتهانيه وتمنياته للرئيس الإيراني بالتوفيق"، مبينا أن "الأردن يسعى إلى استئناف العلاقات مع الجمهورية الإسلامية وبذل الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار والأمن".

وقال الصفدي إن "هناك المزيد من السلام في المنطقة"، مؤكدا أن "الأردن أدان بشدة العدوان الوحشي للنظام الصهيوني على غزة منذ البداية"، كما أشار إلى إدانة بلاده اغتيال إسماعيل هنية، واعتبر هذا الإجراء "محاولة من نتنياهو لتوسيع دائرة الصراعات في المنطقة".

وأوضح الصفدي رغبة بلاده في توسيع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأعلن أنه سيبحث سبل توسيع العلاقات بين البلدين خلال هذه الرحلة