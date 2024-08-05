العالم اليوم - السوداني لبلينكن: منع التصعيد مرهون بوقف العدوان على غزة

انتم الان تتابعون خبر السوداني لبلينكن: منع التصعيد مرهون بوقف العدوان على غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 أغسطس 2024 12:24 صباحاً - بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الأحد، آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وقال مكتب السوداني في بيان إن الاتصال تناول "دور العراق في تدعيم السلم والاستقرار الدوليين، ومنع الأحداث الراهنة من المضيّ في مسار التصعيد".

وأضاف البيان: "أكد رئيس مجلس الوزراء للوزير بلينكن، أن منع التصعيد في المنطقة مرهون فقط بإيقاف العدوان على غزة، ومنع توسعه إلى لبنان، وردع نتنياهو وحكومته، ومنع سلطات الاحتلال من الاعتداء على دول المنطقة، وإنهاء خروقاته المتكررة للقانون الدولي وسيادة الدول، ومحاولاته نشر الصراع وتوسعة نطاق الأزمات".

من جانبها قالت الخارجية الأميركية إن بلينكن "تحدث إلى رئيس الوزراء العراقي وأكد أهمية اتخاذ جميع الأطراف خطوات لتهدئة التوتر وتجنب المزيد من التصعيد بالمنطقة".

ويخشى كثيرون أن تشن إيران وحلفاؤها الإقليميون هجوما على إسرائيل في أعقاب مقتل فؤاد شكر، أحد كبار قادة "حزب الله" اللبناني في غارة إسرائيلية على بيروت الأسبوع الماضي، وزعيم حركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران.