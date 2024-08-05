العالم اليوم - قوات إسرائيلية تقتحم نابلس.. وفيديو لحريق هائل في سوق للخضار

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 أغسطس 2024 05:18 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، فجر اليوم الإثنين، باقتحام قوات إسرائيلية، الليلة، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

ونقلت الوكالة الهلال الأحمر الفلسطيني قوله إنه تعامل مع 4 إصابات بالاختناق لصحفيين خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لنابلس. كما أفاد شهود عيان، بأن النيران اشتعلت في الواجهة الغربية من سوق الخضار بالمدينة "الحسبة"، جراء تعمد جرافات إسرائيلية إلقاء إطارات مشتعلة داخل السوق. واعتقلت قوات إسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، 4 مواطنين من قرية بيتين شرق مدينة رام الله. واستهدف الجيش الإسرائيلي بقنابل الغاز منازل المواطنين بمخيم العزة في بيت لحم.

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