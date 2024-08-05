نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدين الأمريكي يرتفع إلى مستوى تاريخي.. والبيتكوين أداة للسداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عرض برنامج "المراقب"، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا، بعنوان: "الدين الأمريكي يرتفع إلى مستوى تاريخي.. والبيتكوين أداة للسداد".

مع قرب انتخابات رئاسية ومناوشات اقتصادية تطرح من المرشحين دونالد ترامب والمنافس الأقرب كامالا هاريس، يتعرض الاقتصاد الأكبر في العالم إلى مخاطر تجاوز الدين الحكومي الذي تعدى حاجز 35 تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق.

دونالد ترامب الرئيس السابق للولايات المتحدة والمرشح الرئاسي للانتخابات المقبلة، تطرق إلى استخدام البيتكوين والعملات المشفرة لتسديد الديون الأمريكية التي وصلت الآن إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، وتعد هذه المرة ليست الأولى التي يطرح فيها هذا الاقتراح وليس من المستغرب أن يأتي من ترامب.

وعن حجم الاقتراض المتوقع، فقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن حجم الاقتراض المتوقع حتى سبتمبر المقبل والمقدر بقيمة 740 مليار دولار، وهو رقم يعد منخفضا عن التوقعات السابقة في أبريل والتي سجلت 847 مليار دولار، ليواصل بذلك نموه بوتيرة قوية مقارنة بما كان عليه قبل 4 عقود، حيث بلغ نحو 907 مليارات دولار، ما يعكس الارتفاع الهائل لمستوى الدين.