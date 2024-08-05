‏هآرتس: لا يتوقع مسؤولو الدفاع في إسرائيل تراجع إيران وحزب الله والميليشيات الأخرى عن التهديد بالانتقام

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أحمد جودة - القاهرة - قالت صحيفة ‏هآرتس، إنه لا يتوقع مسؤولو الدفاع في إسرائيل تراجع إيران وحزب الله والميليشيات الأخرى عن التهديد بالانتقام.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.