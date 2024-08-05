العالم اليوم - التضخم السنوي في تركيا يتراجع إلى 61.78% في يوليو

انتم الان تتابعون خبر التضخم السنوي في تركيا يتراجع إلى 61.78% في يوليو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 أغسطس 2024 11:18 صباحاً - أظهرت بيانات رسمية، الإثنين، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا تراجع إلى 61.78 بالمئة في يوليو على أساس سنوي، وهو ما جاء أدنى قليلا من التوقعات، مدفوعا بزيادة الأسعار في قطاعات التعليم والإسكان والفنادق.

ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، جاء التضخم على أساس شهري أيضا أقل من التوقعات في يوليو عند 3.23 بالمئة مقارنة مع 1.64 بالمئة في يونيو الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 71.60 بالمئة.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لوكالة رويترز انخفاض ​​التضخم السنوي إلى 62.1 بالمئة في يوليو وزيادة التضخم على أساس شهري إلى 3.45 بالمئة. ومن المتوقع أن ينخفض ​​التضخم على أساس سنوي إلى 42.2 بالمئة بحلول نهاية العام الجاري.

ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة 4150 نقطة أساس منذ يونيو من العام الماضي وتعهد بمزيد من تشديد السياسة النقدية في حالة حدوث تدهور كبير في بيانات التضخم.