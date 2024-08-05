بنجلاديش.. استقالة رئيسة الوزراء من منصبها

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 02:25 مساءً - أعلنت شيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء بنجلاديش، استقالتها من منصبها، اليوم الاثنين، بحسب "رويترز".

وذكرت مصادر مطلعة للوكالة، أن رئيسة وزراء بنجلاديش توجهت إلى الهند بمروحية عسكرية، بعدما اقتحم الآلاف المقر الرسمي لها.

وتأتي استقالة "حسينة" بعدما دعا طلاب محتجون في بنجلاديش إلى مسيرة نحو العاصمة دكا، اليوم الاثنين، في تحدٍ لحظر التجول الشامل للضغط على رئيسة الوزراء للاستقالة، غُداة اشتباكات دامية في البلد الواقع جنوب آسيا، أودت بحياة نحو 300 شخص.

وتجددت الاشتباكات بين المتظاهرين وأنصار الحكومة في العاصمة دكا ومدن أخرى، أمس الأحد، وطالب المشاركون في المظاهرة باستقالة رئيسة الوزراء.

ورغم أن التقارير أفادت بأن الشرطة استخدمت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، فقد أشارت وسائل الإعلام إلى أن العديد من المتظاهرين لقوا حتفهم متأثرين بجروح أصيبوا بها.

ونزل المتظاهرون إلى الشوارع في مدن مختلفة ببنجلاديش، أوائل يوليو، مطالبين بإلغاء حصص الوظائف لأقارب المشاركين في حرب الاستقلال عام 1971.

وتصاعد الوضع في بنجلاديش تدريجيًا، إذ تحولت الاحتجاجات إلى أعمال شغب أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصًا.

وأعلنت السلطات إغلاق المدارس والكليات والجامعات، وفرض حظر تجوال في العاصمة، وانقطعت الاتصالات، وانقطع البث التلفزيوني، كما أعلنت عطلة عامة لثلاثة أيام بدءًا من اليوم الاثنين.

واعتقلت وكالات إنفاذ القانون في بنجلاديش أكثر من 10 آلاف شخص بجميع أنحاء البلاد فيما يتعلق بالاحتجاجات.

وأعلنت الحكومة حظر التجول في أنحاء البلاد إلى أجل غير مسمى، بدءًا من السادسة مساء، وهي المرة الأولى التي تتخذ فيها الحكومة مثل هذه الخطوة، خلال الاحتجاجات الحالية التي بدأت الشهر الماضي.

واندلعت احتجاجات وأعمال عنف في بنجلاديش، الشهر الماضي، بعد أن طالبت مجموعة طلاب بإلغاء نظام الحصص المثير للجدل في الوظائف الحكومية.

وتطورت هذه الاحتجاجات إلى حملة تهدف إلى الإطاحة بحسينة، التي فازت بولاية رابعة على التوالي في يناير الماضي، في انتخابات قاطعتها المعارضة